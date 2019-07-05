شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعزل أستاذ الإعلام ياسين لاشين لإدانته بـ«الابتزاز الجنسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس التأديب بجامعة القاهرة بعزل الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام من وظيفته بالجامعة.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي، أن عزل لاشين من وظيفته نتيجة ما أسفرت عنه التحقيقات التي أجريت معه خلال الفترة الماضية من خلال الشؤون القانونية بالجامعة فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالإساءة إلى القيم والتقاليد الجامعية.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أحال الدكتور ياسين لاشين للتحقيقات بعد عدة اتهامات أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ومن بينها ابتزاز الطلاب وطلب هدايا مقابل نجاحهم وهو ما نشره الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن انتشار تسجيل صوتي لأستاذ الإعلام أثناء تهديده إحدى الطالبات، بعد أن طلب منها التصوير عارية، ومساومتها وإجبارها على ممارسة الجنس معه.

فيما اتخذت جامعة القاهرة عدة إجراءات منها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ووقف لاشين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، إلا أن النيابة قررت عودة أستاذ الإعلام للعمل بسبب عدم ظهور الفتاة صاحبة التسجيل، فيما استمرت التحقيقات بالجامعة في الاتهامات الموجهة ضد لاشين وهو ما انتهت إليه بعزله من وظيفته.

وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على استمرار التحقيقات داخل الجامعة والإيقاف عن العمل والمحاسبة في حال ثبوت الاتهامات، حفاظا على القيم والتقاليد الجامعية المتعارف عليها، الأمر الذي يؤكد عدم التهاون مع أي خروج على القانون أو الأخلاق الجامعية.