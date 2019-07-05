شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والتاكسى بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب إعلان وزارة البترول تحريك أسعار المحروقات.

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التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

وأكد المحافظ- في بيان صحفى اليوم- أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، وترواحت الزيادة في الأجرة ما بين 10% إلى 15 % مراعاةً لمصلحة المواطن والسائقين، وتم تحديد السعر الجديد لأجرة التاكسى لتكون 11.50 جنيها في غرب مدينة سوهاج بدلا من 10 جنيهات، و15 جنيها لتعريفة التاكسى من غرب المدينة إلى شرقها بدلا من 13 جنيها، موجهاً إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق «استيكرات» مدون عليها التعريفة الجديدة على جميع الميكروباصات منعاً لإستغلال الجمهور.

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

وقال المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة إنضباط حركة السير بالمحافظة، ومدى إلتزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة ومواقف سيارات الأجرة بالتسعيرة الجديدة، لافتاً إلى أن الغرفة تتلقى بلاغات مخالفة التعريفة، وتوجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

وأعلن المحافظ عن تخصيص الرقم 4608073 الخاص بغرفة عمليات المحافظة لأستقبال أي شكاوى واردة بخصوص تطبيق التسعيرة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، مؤكداً على إتخاذ كافة السبل القانونية حيال كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وعدم الإلتزام بالتسعيرة الجديدة.

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى في سوهاج