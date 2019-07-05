شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعتمد الأسعار الجديدة للمواصلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9%- 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين، والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة، وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.

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تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

وخلال الاجتماع أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات التي تتمثل في قيام الوحدات المحلية بمدن المحافظة وإدارة المواقف، بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات.

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

كما كلف إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أي مركبة تتعدى على حقوق المواطن لاستصدار قرار كما ترى السلطة المختصة على أن تقوم مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بأسعار المنتجات البترولية.

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

كما أعلن محافظ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 0653547555.

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر

تعريفة ركوب وسائل النقل في البحر الأحمر