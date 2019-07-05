شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للسياحة» تستعين بشركة عالمية لتطوير فندق اللسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أنه وفقاً للخطة الإستراتيجية الموضوعة في التواجد بالأماكن الواعدة والتي لا تتواجد بها فنادق تابعة لها فاتجهت الشركة إلى رأس البر عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط حيث تم إبرام عقد بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق ومحافظة دمياط بمنح المحافظة حق انتفاع بالأرض والمنشأ الخرسانى لفندق اللسان (رأس البر) للشركة القابضة مقابل سداد حق انتفاع للمحافظة بالإضافة إلى نسبة من الإيراد.

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وأضافت في بيان صحفي أن الشركة القابضة قامت بإسناد تنفيذ التطوير إلى شركة هيل انترناشيونال العالمية وشركة كاف للاستشارات ذوى الخبرة العالية فى مجال تطوير الفنادق حيث تم استكمال وتدعيم الهيكل الخرسانى والذى كان بحالة فنية متردية، والقيام بأعمال الالكتروميكانيك والتشطيبات والفرش وتجهيز المنطقة الشاطئية ليصبح الفندق جاهزاً للتشغيل بمستوى خمس نجوم ينافس الفنادق العالمية بطاقة 142 غرفة و16 جناح ونادى صحى وحمام سباحة وعدد 2 قاعة سعة 1100 فرد ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل وكذلك تطوير منطقة شاطئية لخدمة نزلاء الفندق مما يحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه.

كما قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بطرح إدارة الفندق على شركات الإدارة العالمية لما لها من خبرة كبيرة ومتميزة فى هذا المجال حيث تسارعت شركات الإدارة لإدارة هذا الفندق لثقتها الكبيرة فى إمكانيات الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى إنشاء وتطوير الفنادق العالمية والتى حصدت جوائز عالمية مثل فندق التحرير وكتراكت بأسوان والنيل ريتزكارلتون بالإضافة إلى تميز موقع الفندق وتم الإسناد إلى شركة الإدارة العالمية شتايجنبرجر الألمانية والتى تدير العديد من الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة والتى قامت على مدى 6 شهور بتدريب العمالة التى تم تعيينها من مدينة رأس البر للعمل بالفندق عن طريق أساتذة متخصصين من الخارج ومن عدة جامعات لرفع مستوى الأداء علاوة على تعليمهم لإجادة اللغة الإنجليزية حتى وصلوا لمستوى أداء راق يليق بمستوى الفندق .

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح الفندق فى غضون الأيام القليلة القادمة ، كما أنه جارى إقامة مشروع سياحى ومنطقة ترفيهية بمدينة مرسى علم بالإضافة إلى إقامة فنادق ثلاث نجوم متميزة بالمحافظات وذلك إستمراراً لخطة الشركة القابضة للتوسع والتواجد فى المواقع السياحية الواعدة ويتم ذلك بالتوازى مع تطوير الفنادق المملوكة لها لتواكب المواصفات الحديثة ومنافسة الفنادق العالمية.