شكرا لقرائتكم خبر عن تموين أسيوط : تحرير 3 محاضر خلال 15 حملة رقابية على محطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تنظيم 15 حملة تموينية ورقابية على محطات الوقود بمراكز المحافظة والبالغ عددها 136 محطة لتمويل الوقود للسيارات.

Advertisements

وأعلن وكيل وزارة التموين عن تشديد وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع محطات الوقود بالمحافظة ومستودعات البوتاجاز للتأكد من إلتزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية وإعلان تلك الاسعار للمواطنين ومنع التلاعب في المواد البترولية ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأوضح محمد إسماعيل، أن الحملات التموينية المفاجئة والتي بدأت منذ مساء أمس على محطات الوقود أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية لبعض محطات الوقود للتصرف في كميات من المواد البترولية وعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة منوهًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) والرقم الأرضي (2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين تجاه أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية شنت 15 حملة مفاجئة تمكنت من تحرير 3 محاضر لمحطات قامت بالتصرف في كميات من المواد البترولية بغرض التربح والبيع بالسعر الأزيد عقب صدور التعريفة الجديدة وأخرى لعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة وتم تحرير المحاضر اللازمة، مضيفاً إنه الحملات شملت جميع مراكز اللمحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.