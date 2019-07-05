اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه.

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

رئيس الوزراء يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود

التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 فى مصر

صلاح دياب والجمال يعرضا 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات للتصالح مع الدولة

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى غدًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

مدافع جديد يوقع للأهلى رسميا

الإسماعيلى يطلب 100 مليون جنيه لبيع عواد للزمالك

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