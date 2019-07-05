شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."الصيف أحلى فى الغردقة".. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ بشواطئ الغردقة بشكل خاص والبحر الأحمر بشكل عام موسم المصيف الحقيقي، حيث تشهد فنادق المحافظة نسب إشغال مرتفعة نسبة إقبال لأعداد كبيرة من المصيفين المصريين بالغردقة.

كما تشهد الشواطئ العامة والخاصة بالغردقة، إقبالا كبيرا من المصطافين وزائرى اليوم الواحد والمقيمين بالمدينة، هربا من ارتفاع درجة الحرارة واستمتاعا بشواطئ الغردقة.

من جانبه قال مدير شركة سياحة، أن موسم السياحة الداخلية رفع نسب الإشغال بحميع الفنادق المختلفة بالمحافظة، موضحا أن الاحصائيات التقريبية لنسب الاشغال قد تكون تخطت الـ 70%.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد كبير من الفنادق بالمحافظة كاملة العدد ولا يوجد بها غرف سياحية، مضيفا: أن الموسم مبشر وخاصة مع وصول طلاب المدارس وأسرهم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وأكد أن موسم الصيف في الغردقة ينشط الحركة الاقتصادية بكل شئ في المدينة من كافيهات وشواطئ ومحلات وسيارات وغيرها، موضحا أن هناك اعداد خارج نسب الاشغال مثل مؤجرى الشقق المفروشة وأصحاب اليوم الواحد.

وأوضح أن هناك عدة شواطئ تمتلكها المحافظة عامة تجذب الكثير من المقييمن بالمدينة والقادمين اليها بأسعار مخفصة لا تتعدي الـ 50 جنية للفرد، بل هناك أقل من ذلك، بينما تختلف فى الشواطئ الخاصة .

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، أن موسم الصيف هذا العام سيعوض الفرق بالنسبة لضعف السياحة الدولية، مؤكدا أن أصحاب الفنادق واللنشات السياحية والشواطئ الخاصة ينتظرون وصول المصريين كل عام.

وأضاف أبو طالب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك نظام متبع ما بين شركات السياحة والفنادق فى فصل الصيف، حيث تقوم الفنادق ببيع الغرف لشركات السياحة لعمل عروض عليها بمجموعة ليالى بحيث تكون الثلاث ليالى للفرد بمبلغ معين حسب مستوى الفندق .



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (1)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (2)

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شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (3)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (4)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (5)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (6)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (7)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (8)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (9)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (10)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (11)



شواطئ الغردقة تستقبل المصيفيين (12)