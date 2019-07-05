فيديو جراف.. أسعار المنتجات البترولية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة على النحو التالى: البوتاجاز : البوتاجاز : المنزلى 65 جنيها / اسطوانة التجارى 130 جنيها البنزين : البنزين : بنزين 95: 9 جنيهات / لتر بنزين 92: 8 جنيهات / لتر بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر Advertisements الكيروسين : 6.75 جنيه / لتر السولار : 6.75 جنيه المازوت : ( للأسمنت والطوب وباقى القطاعات ) 4500 جنيه / طن الكيروسينجنيهلتر السولارجنيه المازوتللأسمنت والطوب وباقى القطاعاتجنيهطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء الغاز الطبيعى: الغاز الطبيعى: قمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية تموين السيارات 3.50 جنيه / م3 غاز المنازل: غاز المنازل: الشريحة الأولي - من صفر – 30 م3 235 قرشا / م3 الشريحة الثانية - ما يزيد عن 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3 الشريحة الثالثة - ما يزيد عن 60 م3 360 قرشا / م3

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