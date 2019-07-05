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ننشر تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الداخلية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، تعريفة الركوب للخطوط الداخلية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات واعتماد التعريفة الجديدة من محافظ الجيزة ظهر اليوم. 

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد اليوم تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

 

وأكد راشد أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية و لخطوط الأقاليم والمحافظات .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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