ننشر تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الداخلية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، تعريفة الركوب للخطوط الداخلية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات واعتماد التعريفة الجديدة من محافظ الجيزة ظهر اليوم. وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد اليوم تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية. وأكد راشد أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية و لخطوط الأقاليم والمحافظات . Advertisements







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