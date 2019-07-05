البابا تواضروس يجتمع بكاهن الكنيسة القبطية بجزر فيجى بالمحيط الهادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، القمص مارك عطاالله الكاهن بإيبارشية ملبورن باستراليا والمسئول عن خدمة جزر فيجي بالمحيط الهادي)، ومعه القس أنتوني ليميولا. واستعرض معهما تقريرًا عن خدمة الكنيسة القبطية في هذه الجزر، وأرسل قداسة البابا رسالة بالفيديو للكنيسة لتشجيعهم على الاستمرار والنمو. Advertisements

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