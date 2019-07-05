شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: ترويكا الاتحاد الأفريقى تناقش تطورات قضية الصحراء وسبل حل النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية ترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول ترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية في نيامي بالنيجر، لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء، تنفيذا لمقررات القمة الأفريقية الحادية والثلاثين التي عُقدت في نواكشوط يناير 2019.

وأوضح أحمد حافظ، أن الاجتماع ناقش آخر تطورات قضية الصحراء وسبل دعم المسار الأممي، وأهمية تشجيع جميع الأطراف على تكثيف انخراطها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار2468، والبدء في المفاوضات السياسية غير المشروطة وصولاً للحل العادل والمُرضي لهذا النزاع.