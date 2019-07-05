شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تحت رقابة الحكومة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان الأسواق تحت رقابة الحكومة، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مسيرة ترشيد دعم الوقود تصل آخر محطاتها بنجاح تحت شعار «الانطلاق نحو التنمية».. الأسواق تحت رقابة الحكومة.. «مدبولى» يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المواد البترولية من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.. ويجرى اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات.. نستهدف كأس الأمم الأفريقية.. خلطة الفراعنة السحرية أمام جنوب أفريقيا.. أجيرى: الفراعنة لا يعانون هجوميا.. ومدرب جنوب أفريقيا: الجماهير سلاح ذو حدين.. الجهاز الفنى يستعين بالجلسات النفسية.. مهام خاصة لصلاح.. وتريزيجيه مهاجم ثانٍ ـ الجماعة الإرهابية تضغط على أجهزة أمنية أجنبية للتدخل والإفراج عن شركائها.. ألاعيب التنظيم الدولى للإخوان لإنقاذ «تحالف الأمل».. التحقيقات تكشف تحرك «الإخوان» للاستقواء بالخارج خوفا من اعترافات المتهمين فى القضية ـ الجماعة الإرهابية تضغط على أجهزة أمنية أجنبية للتدخل والإفراج عن شركائها.. ألاعيب التنظيم الدولى للإخوان لإنقاذ «تحالف الأمل».. التحقيقات تكشف تحرك «الإخوان» للاستقواء بالخارج خوفا من اعترافات المتهمين فى القضية ـ «كازابلانكا».. نقطة انطلاق جديدة لأفلام الأكشن فى السينما المصرية ـ مسيرة ترشيد دعم الوقود تصل آخر محطاتها بنجاح تحت شعار «الانطلاق نحو التنمية».. الأسواق تحت رقابة الحكومة.. «مدبولى» يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المواد البترولية من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.. ويجرى اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس ـ مسيرة ترشيد دعم الوقود تصل آخر محطاتها بنجاح تحت شعار «الانطلاق نحو التنمية».. الأسواق تحت رقابة الحكومة.. «مدبولى» يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المواد البترولية من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء.. ويجرى اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس Advertisements ـ %60 نسبة التنفيذ والأبراج تصل للطابق الـ 26.. أبراج العلمين تغير خريطة الساحل الشمالى ـ تتوقع مزيدا من الخسائر قبل 2022.. شبكة بلومبرج الأمريكية: الاقتصاد القطرى هش ـ تتوقع مزيدا من الخسائر قبل 2022.. شبكة بلومبرج الأمريكية: الاقتصاد القطرى هش ـ الحكومة تتابع تنفيذ تكليفات السيسى بشأن المستشفيات النموذجية.. 49 مستشفى نموذجياً تستعد للتشغيل على مستوى الجمهورية.. ومحفزات مالية للفريق الصحى وسكن للأطباء بالمحافظات الحدودية ـ 54 تقريراً حول ثروات المتهمين تحسم مصير قضايا «فساد القمح».. «الكسب غير المشروع» ينتهى من تحقيقاته.. والتقارير تدين 19 موظفاً ـ 54 تقريراً حول ثروات المتهمين تحسم مصير قضايا «فساد القمح».. «الكسب غير المشروع» ينتهى من تحقيقاته.. والتقارير تدين 19 موظفاً ـ تزوير مشاهدات الفيديوهات على السوشيال ميديا.. قنوات الإخوان تدفع مليون دولار شهرياً للنصب على المشاهدين

الخليج 365

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