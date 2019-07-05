شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى البحث العلمى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن اعتماد نتيجة جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدراسات الإسلامية في مجال البحث العلمي لعام 2019م، وذلك بعد انتهاء اللجنة العلمية الدائمة برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من تحكيم وتقييم البحوث المقدمة للجائزة.

وقررت اللجنة منح جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيهًا للدكتور أسامة فخري فكري محمد الجندي، وذلك عن بحثه المقدم في الموضوع الأول: "فقــه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر"، تصرف من حساب فائض الريع بوزارة الأوقاف المصرية ، مع التوصية بنشر البحث المقدم من سيادته ضمن مطبوعات المجلـس الأعلـى للشـئون الإسلامية بعد تنقيحه .

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فيما قررت اللجنة حجب الجوائز في كل من: الموضوع الثاني: "الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين – دراسة مقارنة في ضوء واقعنا المعاصر" والموضوع الثالث: "فقـه الأولويات في ضوء واقعنا المعاصر"، وذلك لعدم ارتقاء الأبحاث المقدمة إلى المستوى العلمي الأكاديمي والبحثي المطلوب.