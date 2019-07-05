شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات (تعرف على الزيادة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح ما بين 10 و15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة.

وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السيرفيس داخل مدينة بني سويف بـ175 قرشاً، و2.25 جنيه لشرق النيل، و3.5 جنيه ابني بيتك، و8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها بـ 5 جنيهات لخط (بني سويف/ الواسطى، و2.25 جنيه لخط بني سويف/ ناصر، و6 جنيهات لخط بني سويف /الفشن، و3.5 جنيه لخط بني سويف/ إهناسيا، و6 جنيهات خط بني سويف/ سمسطا، و3.5 جنيه لخط بنى سويف/ ببا).

Advertisements

وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى: 30 جنيها للمنيب، و27 جنيها لحلوان، و32 جنيها للمرج، و28 جنيها لأكتوبر، و32 جنيها للسلام، و32 جنيها عبود، و27 جنيها للمنيا، 8 جنيهات للفيوم.

وأمر المحافظ بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حالة عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، منها طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السيرفيس والتاكسي بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والتموين وبالتعاون مع مديرية الأمن لشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والطرق ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وخصصت محافظة بنى سويف خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن 114 بديوان عام المحافظة، والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن والخط الثاني 136 بالإدارة العامة للمرور، ويتم التعامل مع الشكوى في الحال، وذلك بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة أن التعريفة الجديدة التي تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.