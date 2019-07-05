شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: التعامل بكل حسم مع أية مخالفات لتعريفات الركوب الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات على مدار الساعة، وذلك عقب إعلان وزارة البترول اليوم الجمعة الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم لغرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة لمتابعة الوضع في كافة المحافظات.

ولفت شعراوي إلى إن هناك تنسيق مستمر ومتواصل بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أي شكاوي من المواطنين وسرعة حلها.

واطمأن الوزير من غرفة العمليات بالوزارة على توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة بالمحافظات سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود وكذا البوتاجاز في المستودعات.

وأجري الوزير مجموعة من الاتصالات مع المحافظين للاطمئنان على سير الأوضاع في المحافظات، مشيرا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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وطالب شعراوي كافة المحافظات بالإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة على إلا تتخطي نسبة الزيادة في التعريفة من ١٠ ٪؜ إلى ١٥ ٪؜، ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة، مشددا على ضرورة أن يتم التنسيق مع المحافظات المجاورة للتأكيد على أسعار تعريفة الركوب وعدم تفاوت الأسعار.

وأكد على أهمية قيام المحافظات بالتأكد من عدم وجود زيادة في أسعار الخبز بالمخابز نظراً لعدم زيادة أسعار المازوت ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخبز مخالف، والالتزام بسعر أسطوانات البوتاجاز طبقا للسعر المعلن.

وطالب شعراوي المحافظين بتكثيف حملات مديري الأمن لتنظيم عملية المرور والتموين على المواقف والأسواق، مع ضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار.

وأشار إلى أهمية سرعة انتهاء كافة المحافظات من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وطباعتها على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة.

وأكد الوزير على وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات ومركز الازمات بمجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق قرارات الزيادة، منوها إلى ضرورة التفاعل والاستماع إلى شكاوي المواطنين والعمل على سرعة حلها ومواجهة أي مخالفات بكل حسم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة مخالفة السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير وتجزئتها.

كما وجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات وكذا توافر السلع التموينية في الأسواق.