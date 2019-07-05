شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية قرار رقم (547) لسنة 2019 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى والتوك توك بدائرة المحافظة، وذلك على إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019.

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ووجه المحافظ مديرية التموين وإدارة مرور المنوفية والتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وشن الحملات المرورية بدائرة المحافظة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ التعريفة بكل دقة، حفاظا على مصلحة وحقوق المواطنين مع الدفع بسيارات مرفق النقل الداخلي حيال وقوع أزمة وسرعة تدارك الموقف.

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بالمحافظة بوضع (بانرات) ولوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط السير في جميع المواقف، فضلا عن إلزام سائقي السيارات بوضع ملصقات (استيكرز) بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

جدير بالذكر أنه سبق ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى على الأرقام التالية (2239804- 2224899- 2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية