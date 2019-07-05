شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا في القاهرة: العلاقات مع مصر وطيدة وندعمها في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير كندا في القاهرة، جيس داتون، دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة الثنائية بين البلدين، التي وصفها بالوطيدة، جاء ذلك خلال احتفال السفارة بالعيد الوطني الكندي، وسط حضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وأشار داتون إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تنطلق من المنزل، مشددا على ضرورة أن يقوم الرجل بدعم المرأة، وأن يكون له دور في المنزل، وأوضح أنه عاد خصيصا للقاهرة بالعيد الوطني، رغم كونه في إجازة، وكان يرغب أن يقضيها مع أسرته، مشيدا بالدور الذي يقوم به القائم بأعمال السفير خلال فترة إجازته، وأيضاً كل العاملين بالسفارة.

وشارك في الاحتفالية القائم بأعمال السفير الأمريكي، وسفراء بريطانيا وفرنسا واليونان وسنغافورة والاتحاد الأوروبي.