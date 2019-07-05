شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يؤكد التزام السائقين ومحطات الوقود بالأسعار الجديدة دون أي عقبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على صدور قرار بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وعمل حملة مكبرة لتوعية المواطنين بالتعريفة الجديدة من خلال لوحات إرشادية وبانرات بالمواقف المختلفة بالمحافظة وتركيب استيكرات على سيارات الأجرة والتاكسي بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص الخط الساخن (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) بالخاص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والقرى لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وسرعة التعامل معها بالتواصل مع إدارات المرور والمواقف ورؤساء المراكز والأحياء.

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جاء ذلك خلال تواصله مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس بين غرفة عمليات مجلس الوزراء المنعقدة في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط.

كما طمأن المحافظ، رئيس مجلس الوزراء، على انتظام العمل داخل محطات الوقود بالمحافظة والتزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية دون أي عقبات أو مشاكل وتوفر جميع المواد البترولية وتوقيع العقوبات الفورية في حالة وجود أي مخالفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التنسيق المسبق مع المحافظات المجاورة قبل صدور قرار التعريفة الجديدة للمواصلات الخارجية وتكليف مسؤولي التموين والمرور ومباحث المرور ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التعريفة الجديدة والتأكد من انتظام العمل داخل جميع محطات الوقود بالمحافظة وتطبيق التعريف الجديدة للأسعار وتكثيف الحملات المفاجئة على المحطات والمواقف ومستودعات البوتاجاز وتحرير المحاضر وتوقيع العقوبات على المخالفين.

كانت وزارة البترول أصدرت، اليوم، الجمعة، بيانا رسميا بأسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، بعد الزيادة الجديدة وجاءت الأسعار كالآتي: بنزين 95 بـ9 جنيهات / لتر وبنزين 92 بـ8 جنيهات/ لتر وبنزين 80 بـ6.75 جنيه / لتر وأسطوانات البوتاجاز المنزلي 65 جنيها/ للأسطوانة والتجاري 130 جنيها/ للأسطوانة والكيروسين6.75 جنيه/ لتر والسولار 6.75 جنيه/ لتر والمازوت «للأسمنت والطوب وباقي القطاعات» 4500 جنيه/ طن «مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء» والغاز الطبيعي قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية وتموين السيارات 3.5 جنيه/ للمتر المكعب وللمنازل الشريحة الأولى «من صفر إلى 30 متر مكعب» 235 قرشا/ متر مكعب والشريحة الثانية «ما يزيد على 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا» 310 قروش/ متر مكعب والشريحة الثالثة «ما يزيد على 60 مترا مكعبا» 360 قرشا / متر مكعب.