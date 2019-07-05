شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع أسعار الوقود.. تعرف على تعريفة السيرفيس والتاكسي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار بعد إقرار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي أعلنتها وزارة البترول، الجمعة.

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وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وشدد على إدارة المرور بمتابعة التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

ووجه قنصوه مباحث المرور ورؤساء الأحياء ومسؤولي التموين بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز.

تعريفة السيرفيس والتاكسى بالإسكندرية

تعريفة السيرفيس والتاكسى بالإسكندرية

تعريفة السيرفيس والتاكسى بالإسكندرية

تعريفة السيرفيس والتاكسى بالإسكندرية