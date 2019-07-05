شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يتابع أسعار الوقود فى القليوبية عبر الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس من الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أسعار الوقود وأسعار التعريفة الجديدة، مؤكدا أنها في حدود ١٥٪ لتتلاءم مع أسعار الوقود.

وأكد المحافظ أنه "تم التنسيق مع اللواء مدير أمن القليوبية ومديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة موضحا أن عدد الخطوط الداخلية ٢١٩ وعدد الخطوط الخارجية ٦٢ خطًا تخدم أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسؤوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 و16528 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373