شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة البيانو البلجيكية: أتمنى إقامة حفلات على سفح الأهرامات ومعجبة بعمر خيرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت عازفة البيانو البلجيكية، إيفلين جرام، عن رغبتها في إقامة حفل لها في الأهرامات، بعد إقامة حفلها الأول في مصر في دار الأوبرا، التي وصفته بالمكان الرائع، إقامة الحفلات الموسيقية فيه، وتوجهت بالشكر إلى المسؤولين في دار الأوبرا، والسفارة البلجيكية، لتعاونهما في تنظيم هذا الحفل.

ووجهت الفنانة البلجيكية الدعوة إلى لفناني العالم، لزيارة مصر كما أكدت حرصها على مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، فيما أشادت بحفل الافتتاح، وأعربت عن إعجابها وتأثرها بالفنان العالمى البولندى «شوبان»، الفنان عمر خيرت، لأنها من هواة الموسيقى الكلاسيكية.

ولفتت إلى أنها بدأت العزف على البيانو في السادسة من عمرها، كما أنها خبيرة أكاديمية في الموسيقى، وتعمل حاليا في دبي، مشيرة إلى أنها اشتركت في العديد من الحفلات وهي في عمر 9 سنوات، كما أعلنت أنها فضلت تناول «الكشري» كوجبة مصرية مفضلة.