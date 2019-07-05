شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء اختبارات القدرات بـ4 كليات بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل غداً جامعة المنيا الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام والراغبين في القبول بإحدى كليات الجامعة، التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات عن طريق حجز القدرات من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت https://www.tansik.egypt.gov.eg وذلك بكليات التربية الرياضية «بنين وبنات»، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة «فنون وعمارة»، وكلية التربية الفنية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين لأداء اختبارات القدرات بكليات الجامعة المعنية، والتي من المقرر لها أن تبدأ غداً، السبت، السادس من يوليو الجاري، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت ماكينات الدفع الإلكتروني بمقار اللجان، تيسيراً لإجراءات التسجيل وتسهيلاً على أبنائنا الطلاب.

والجدير بالذكر أن عملية تسجيل الطالب على شبكة الإنترنت تشمل عدة خطوات هي أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن «رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومى، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب علمية [هندسية – أدبية]»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة بالطالب، بعدها ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل الذي يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الإلكترونى.