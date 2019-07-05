شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة الموقف بعد زيادة أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة انضباط حركة سير السيارات، والتزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة، ومواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود، وتحديد التعريفة الجديدة للمواصلات.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، في بيان صحفي، اليوم، إن المحافظ وجه بتشكيل فرق من المرور والتموين ومجالس المدن للمرور على محطات الوقود في نطاق المحافظة ومتابعة التزامهم بالتسعيرة الجديدة والمرور على المواقف لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وذلك لحين تحديد الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات.

وأضاف أن غرفة العمليات تضم اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد، ومديرى إدارات المرور، والمواقف، والنقل الجماعي، ومسؤولي غرفة العمليات والأزمات، حيث تتابع الغرفة مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف، منوها أن المحافظ سيعتمد اليوم التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي وعربات التوك توك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.