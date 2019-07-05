«الغرف السياحية»: اعتماد 5 مواد تدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع السياحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة السياحة، ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، عن الانتهاء من تحديث عدد ( 5 ) مواد تدريبية واعتمادها، وتعيين عدد 9 مدربين للبدء في تنفيذ هذه البرامج كمرحلة أولى لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي.
وقال الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، الجمعة، إنه من المنتظر بدء تنفيذ هذه المحلة الأسبوع القادم، موضحا أنه تم عقد ورشة عمل لاعتماد صلاحيات المواد التدريبية الخاصة بالقطاع الفندقي، والمنشآت السياحية، شارك فيها الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة، وعبدالرحمن الظواهري، مدير قطاع السياحة ببرنامج دعم التعليم الفني، وهبة بكري، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد.
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