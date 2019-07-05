ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الأقاليم بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بمحافظة الجيزة، وذلك زيادة أسعار المحروقات واعتماد التعريفة الجديدة من محافظ الجيزة ظهر اليوم. وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد اليوم تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية. Advertisements وأكد راشد أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية و لخطوط الأقاليم والمحافظات .

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