شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر مركزه البحر المتوسط على بعد 92 كم من مدينة رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن الشبكة القومية للزلازل سجلت زلزال بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة. وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، لليوم السابع، أن الهزة الأرضية مركزها البحر المتوسط شمال السواحل المصرية بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية. Advertisements وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الهزة الأرضية سجلت الساعة 4:19 دقيقة بتوقيت القاهرة وهى على بعد 230 كيلو شمال حلوان و 92 كيلو من رشيد و 130 كيلو من الإسكندرية ، لافتا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة.

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