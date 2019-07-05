شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الموافقة على إنشاء أول معهد لتكنولوجيا السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات رسميًا على طلب هيئة السكة الحديد إنشاء معهد فنى فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية والنقل بمنطقة وردان التابعة لهيئة السكة الحديد، على أن تبدأ الدراسة بالمعهد الجديد ابتداء من العام الدراسى المقبل 2019/ 2020.

وأصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 2340 لسنة 2019 بإنشاء معهد فنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان شمال غرب مدينة القاهرة، على أن يتكون الدراسة بالمعهد لمدة عامين ويتم التقديم والقبول بالمعهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت أنها ستحدد الأعداد التى ترغب فى قبولها إنما سيتم التقديم والقبول من خلال تنسيق المجلس الأعلى للجامعات، وأنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على العدد الذى سيتم قبوله فى العام الدراسى الأول لهذا المعهد التابع لهيئة السكة الحديد، وأنه متوقع يتم تحديد تحديد عدد يتراوح بين 50 إلى 100 طالب من خريجى الثانويات العامة والصناعية للقبول فى السنة الدراسة الأولى بالمعهد، كما أنه سيتم قبول الحاصلين على أعلى المجاميع ضمن المتقدمين للمعهد.

وأوضحت أن المعهد سيغطى كافة التخصصات الموجودة بالسكة الحديد، كما أنه سيتم تعيين الخريجيين المتفوقين والأكثر كفاءة فى السكة الحديد لسد احتياجاتها فى الوظائف الفنية المختلفة، لافتة إلى أن هذا المعهد سيكون مثله مثل باقى المعاهد العليا وستطبق عليه كافة الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما أن مقره سيكون معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد الكائن حاليا والمجهز بكافة الإمكانيات المطلوبة وأجهزة المحاكاة.