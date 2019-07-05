شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل كهنة "مارجرجس الجيوشي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ومعه كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس، بالجيوشي وتمت خلال اللقاء، مناقشة موضوع تدبير الخدمة في الكنيسة بقطاعاتها المختلفة بعد نياحة قمص الكنيسة، القمص صليب متى ساويرس.
كان القمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة قد توفى منذ شهور بعد أن كان يشغل منصب عضو المجلس الملى ويشرف على جمعيات خيرية تابعة للكنيسة
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