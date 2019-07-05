"تسعيرة التاكسي الأبيض": فتح العداد بـ٧ جنيهات و٥٠ قرشًا زيادة على كل كيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدرمسؤول بمحافظة القاهرة، تفاصيل الزيادة الجديدة في تسعيرة ركوب التاكسي الأبيض، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إلى "الخليج 365"، إنه تقرر زيادة بداية فتح العداد بمقدار جنيه واحد ليكون ٧ جنيهات بدلًا من ٦ جنيهات في التسعيرة القديمة.

Advertisements

وأشار المصدر، إلى أنه تقرر تحديد نسبة الزيادة في الأجرة بقيمة ٥٠ قرشا لكل كيلو متر واحد يقطعه التاكسي.

وحول أسعار انتظار السيارات، أوضح المصدر، أن الساعة الأولى في التسعيرة الجديدة تبلغ ١٣ جنيهًا، وكل ساعة إضافية ٨ جنيهات.



اقرأ أيضًا:

ننشر تعريفة الأجرة الجديدة في المحافظات بعد ارتفاع أسعار الوقود - (محُدث)