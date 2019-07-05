محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات علي مدار الساعة، وذلك خلال تفقد غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة لمتابعة الوضع في كافة المحافظات عقب إعلان وزارة البترول اليوم الجمعة الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات المحافظات و غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أي شكاوي من المواطنين وسرعة حلها.

واطمأن الوزير من غرفة العمليات بالوزارة علي توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة بالمحافظات سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود وكذا البوتاجاز في المستودعات.

وأجرى الوزير، مجموعة من الاتصالات مع المحافظين للاطمئنان علي سير الأوضاع في المحافظات ، وأشار شعراوي الي توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

وطالب الوزير، كافة المحافظات بالإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة علي الا تتخطي نسبة الزيادة في التعريفة من ١٠ ٪؜ الي ١٥ ٪؜ ، ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة.

وشدد الوزير علي ضرورة أن يتم التنسيق مع المحافظات المجاورة للتأكيد علي أسعار تعريفة الركوب وعدم تفاوت الأسعار .

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وأكد أهمية قيام المحافظات بالتأكد من عدم وجود زيادة في أسعار الخبز بالمخابز نظراً لعدم زيادة أسعار المازوت ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخبز مخالف ، وشدد الوزير أيضاً علي الالتزام بسعر أسطوانات البوتاجاز طبقا للسعر المعلن .

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات مديري الأمن لتنظيم عملية المرور والتموين علي المواقف والأسواق ، مع ضرورة التنبيه علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار .

وأشار إلي أهمية سرعة انتهاء كافة المحافظات من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وطباعتها على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة .

وأكد الوزير، وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات ومركز الازمات بمجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق قرارات الزيادة .

وشدد علي ضرورة التفاعل والاستماع إلي شكاوي المواطنين والعمل علي سرعة حلها ومواجهة أي مخالفات بكل حسم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة مخالفة السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير و تجزئتها .

كما وجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات وكذا توافر السلع التموينية فى الأسواق .