"حماية المستهلك": انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك انتشار سيارات الضبطية القضائية في الأسواق والمناطق التجارية ، وبمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية والأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأضاف عبد المعطي، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة البعض استغلال اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية، تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز لن يتوانى لحظة في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

وأكد عبد المعطي، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك في حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقى أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين ، مشيرًا إلى أن الجهاز على استعداد لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر موقع الجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس آب (المواطن رقيب) رقم 01281661880، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية WWW.CPA.GOV.EG.