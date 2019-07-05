القاهرة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلن الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل وعضو لجنة الكوارث والمخاطر بمجلس الوزراء، أن القاهرة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختر، دون وقوع خسائر.
وقال "بدوي" في تصريح لمصراوي، أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، وتبعد نحو 100 كيلو متر شمال رشيد، و230 كيلو متر شمال حلوان، و130 كيلو متر شمال شرق اسكندرية، مؤكدا أن الهزة الأرضية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.
وأوضح رئيس الشبكة القومية، أنه من في حال توابع للزلزال ستكون بدرجة أقل تصل إلى 3 درجات بمقياس ريختر.
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