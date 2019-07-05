محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019، بلغ 280 طن و252 كجم على مستوى الجمهورية.
وذكرت الهيئة - في تقرير رسمي اليوم الجمعة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعها وتم تحرير 1898 محضر بتلك المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين و المضبوطات.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة خدمات الطب البيطرى، لمصراوى، إن الهيئة تنسق حملاتها المكثفة مع مباحث التموين، على المحال المخالفة والغير مرخصة التي تبيع منتجات مجهولة المصدر أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
يذكر، أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، أطلقت حملة للقضاء على المحال الغير مرخصة أو المنتجات مجهولة المصدر منذ مطلع يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة": ضبط 280 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.