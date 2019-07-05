بعد 6 وقائع.. ضبط سائق بتهمة سرقة "جنوط السيارات" بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط سائق، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة "جنوط" السيارات، بأسلوب "الفك"، وذلك في كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" ملك والده.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 حوادث سرقة "جنوط"، سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "صاحب مخزن إطارات سيارات"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.