عاطل يمزق جسد طالب لسرقة هاتفه بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى ضباط قسم شرطة المطرية، القبض على عاطل، لاتهامه بالشروع في قتل طالب وسرقة هاتف محمول بالمطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطاراً من إحدى المستشفيات باستقبالها، طالب، مصاب بجرح طعني بالبطن والصدر، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص" أدلى بأوصافه التقريبية "، بتهديده بنصل معدني " كتر"، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، والتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، "سبق إتهامه في قضية "سرقة بالإكراه".

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطل -سبق إتهامه في 7 قضايا آخرهم "شروع في سرقة -لقيامه بارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وذلك في كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة من داخل مسكن بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.