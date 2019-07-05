مصر | "تفحمت الغرفة ولم يحترق المصحف".. مفاجآت في حادث استشهاد المقدم خالد شبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تفحمت الغرفة ولم يحترق المصحف".. مفاجآت في حادث استشهاد المقدم خالد شبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من الأشخاص، صورا لمصحف ذكر أنه كان متواجدًا بمكان وقوع الحادث الذي راح ضحيته المقدم خالد شبل، بعد اقتحام سيارة نقل ثقيل غرفة النجدة بالطريق، وتفحم سيارة إسعاف، واستشهاد المقدم خالد شبل، وإصابة آخرين، وأظهرت الصور أن المصحف متفحم من الخارج، والأوراق المكتوب عليها الآيات القرآنية من الداخل، لم تحرقها النيران.

كان استشهد المقدم خالد شبل صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر حادث سير بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي، بعدما اقتحمت سيارة نقل خدمة تحصيل الرسوم بالطريق، واصطدمت بسيارة شرطة كان يستقلها الضابط ثم اصطدمت بسيارة إسعاف المتواجدة بمكان الحادث.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع المقدم خالد شبل الضابط بمديرية أمن الجيزة، في حادث سير بطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي، وتبين أن قائد السيارة النقل المتسبب في وقوع الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بغرفة النجدة المتواجدة بالطريق، وإصطدامه بسيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بسيارة الإسعاف.

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واقتحمت سيارة نقل محطة تحصيل الرسوم بالطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، واصطدمت بالمقدم خالد شبل من قوة قطاع أمن الجيزة، ثم اصطدمت بسيارة إسعاف كانت موجودة بمكان الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة ضابط الشرطة، وإصابة قائد السيارة النقل وقائد السيارة الإسعاف ومرافقه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بوفاة المقدم خالد شبل، والمعين بخدمة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي، وإصابة آخرين، في حادث سير، بالطريق.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بغرفة النجدة بالطريق، ثم اصطدمت بسيارة الإسعاف، ما أسفر عن إندلاع النيران بها، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ونقل قائدي السيارتين ومرافقة للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.