مصر | "إسلام".. حكاية طفل شنق نفسه بسبب "تنمر" أصدقائه وشقيقه.. و"التأتأة" كلمة السر

إسلام محمد سيد، طفل عمره 12 سنة، ولد يعاني من لعثمة، وبتقدمه في العمر كان أصدقائه يستهزئون ويسخرون منه، فكان ذلك يثير غضبه، لكنه لم يستطع التحدث وقول ما بداخله من غضب زملائه، فقرر أن يبتعد عنهم قليلا، ويعمل مع والده بـ" قطعة الأرض الخاصة بهم"، لإشغال وقته معتقدا أنه بذلك يحل مشكلته، فلم يعلم ما ينتظره من قساوة شقيقه الأكبر، حيث بدأ هو الأخر يسخر منه عند الحديث معه لصعوبة فهمه قائلًا له: "مش مكسوف من نفسك عندك 12 سنة ومش عارف تتكلم"، ويتعدي عليه بالضرب بين الحين والآخر.

عندما تسود الدنيا في عيون طفل

بدأت الدنيا تسود في أعين الطفل ضحية التلعثم وتنمر أصدقائه وضرب شقيقه الأكبر، ففكر في الانتحار للتخلص من كل هذه المشاكل التي تواجه، وفي يوم فكر في طريقة الإنتحار، وقرر أن ينتحر بربط رقبته بـ "حبل يستخدم لربط المواشي"، وشنق نفسه بشجرة.

ويوم الانتحار، توجه صحبه والده للعمل بقطعة الأرض الخاصة بهم كعادته اليومية، وبعد انتهائه من عمله وعودته إلى منزله، ذهب لقضاء بعض متطلبات لوالده، وبعد تسليمها له توجه إلى حظيرة المواشي الخاصة بهم، وربط "حبل المواشي" حول رقبته، وشنق نفسه، وبعد مرور عدة ساعات، لاحظت أسرته اختفائه، وبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، لينتهي البحث عنه بالحظيرة، ويجدوه جثة هامدة، والحبل حول رقبته، وبمحاولتهم إسعافه وإنقاذه إعتقادا منهم أنه على قيد الحياة، باتت محاولتهما بالفشل، فأبلغوا مركز شرطة العياط.