أخبار مصر | عاجل.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، مركزه البحر المتوسط شمال السواحل المصرية بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.

وصرح الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية سجلت الساعة 4:19 دقيقة بتوقيت القاهرة وهى على بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كيلو من رشيد و 130 كيلو من الإسكندرية، لافتا إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، موضحا أنه في حال حدوث توابع للزلزال ستكون بدرجة أقل تصل إلى 3 درجات بمقياس ريختر.