أخبار مصر | عاجل.. الأسعار الجديدة لخطوط "الميني باص" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأسعار الجديدة لخطوط "الميني باص" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأسعار الجديدة لخطوط شركات النقل الجماعي التابعة لهيئة النقل العام بعد تحريك أسعار الوقود.

وهي كالتالي:

الميني باص العادي:

التعريفة الجديدة: 5 جنيهات

الميني باص مدن جديدة:

التعريفة الجديدة : 6 جنيهات

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الميني باص المميز ( مكيف واي فاي):

التعريفة الجديدة: 10 جنيهات

أتوبيس مكيف + واي فاي:

التعريفة الجديدة: 15 جنيها

وكانت قد قررت هيئة النقل العام، زيادة كافة تذاكر خطوط الهيئة جنيهًا واحدًا، بعد الإعلان عن رفع أسعار المنتجات البترولية اليوم الجمعة.

حيث من المقرر زيادة تذكرة أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات، وذلك للأتوبيسات التي تسير مسافة أقل من 30 كم، أما الأتوبيسات التي تسير أقل من 40 كم تزيد من 4 إلى 5 جنيهات، والأتوبيسات التي تسير لمسافة أكبر من 40 كم تزيد سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

كما تقرر زيادة سعر التذكرة للأتوبيس المزدوج "دورين" إلى عشرة جنيهات، على أن يبدأ التطبيق غدا.