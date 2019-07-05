أخبار مصر | عاجل.. "النقل العام" تعلن أسعار تذاكرها الجديدة بعد تحريك الوقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "النقل العام" تعلن أسعار تذاكرها الجديدة بعد تحريك الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة النقل العام، زيادة كافة تذاكر خطوط الهيئة جنيهًا واحدًا، بعد الإعلان عن رفع أسعار المنتجات البترولية اليوم الجمعة.

حيث من المقرر زيادة تذكرة أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات، وذلك للأتوبيسات التي تسير مسافة أقل من 30 كم، أما الأتوبيسات التي تسير أقل من 40 كم تزيد من 4 إلى 5 جنيهات، والأتوبيسات التي تسير لمسافة أكبر من 40 كم تزيد سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

كما تقرر زيادة سعر التذكرة للأتوبيس المزدوج "دورين" إلى عشرة جنيهات، على أن يبدأ التطبيق غدا.