أخبار مصر | عاجل.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد رفع الوقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد رفع الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار القطارات، على خلفية قيام مجلس الوزراء بتطبيق قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة للفجر: "مفيش أي تحريك لأسعار تذاكر القطارات حاليا"، موضحا استمرار السكك الحديد ببيع التذاكر بنفس أسعارها المتعارف عليها.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 تحريك أسعار الوقود بصف عامة شاملة أسعار البنزين.

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وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر بنزين 80: 6.75 جنيهات

سعر بنزين 92 : 8 جنيهات

سعر بنزين 95: 9 جنيهات ويخضع للتسعير التلقائي كل 3 أشهر.