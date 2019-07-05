أخبار مصر | "إنقاذ الآثار" تعلن استمرار السعي لاستعادة آثارنا المهربة من لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنقاذ الآثار" تعلن استمرار السعي لاستعادة آثارنا المهربة من لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هبة عزيز رئيس الرابطة المصرية لإنقاذ الآثار، إن الخطوات التي بذلتها وزارة الآثار المصرية في سبيل السعي؛ لإيقاف بيع واستعادة رأس تمثال حجري للملك توت عنخ آمون و32 قطعة أثرية أخرى تعتبر الأسرع والأكثر إصرارًا ولم تترك بابًا إلا وطرقته في سبيل إيقاف البيع.

وأشارت عزيز إلى أن الجانب البريطاني كان موقفه متعنت للغاية، ووصفت عملية البيع بأنها نهب ممنهج للتراث الإنساني، وأشادت بخطوة وزير الآثار بإعادة إحياء اللجنة القومية للآثار المستردة.

وأكدت عزيز أن الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية اتسمت بالتكامل والتعاون بين كافة جهات الدولة، وخصيصًا الاجتماع الطارئ الذي دعت له وزارة كافة الجهات المعنية المصرية والذي سينعقد خلال أيام لبحث كل الطرق لاستعادة الآثار المصرية.