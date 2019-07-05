أخبار مصر | بيان عاجل من مجلس الوزراء بشأن أسعار الوقود.. وتوجيه مهم من مدبولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من مجلس الوزراء بشأن أسعار الوقود.. وتوجيه مهم من مدبولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر "الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، بحضور وزير التنمية المحلية.

حيث تابع توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذلك تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

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وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، إضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسى.

كما تم إرسال التعريفة إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق، بحسب سعد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التقارير وكذلك جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود، وكذا إسطوانات البوتاجاز في المستودعات، وتم التشديد على زيادتها فى المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً حالياً مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات فى ظل التعامل بالتعريفة الجديدة.

وأوضح المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء شدد أيضا على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالة النقل الداخلي والخارجي في المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أى طارئ.