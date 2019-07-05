أخبار مصر | عاجل.. محافظة القاهرة تعلن كيفية محاسبة التاكسي الأبيض في الزيادة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محافظة القاهرة تعلن كيفية محاسبة التاكسي الأبيض في الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة التزام سائقي سيارات السر فيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة 15 %، كما تم التأكيد على تطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة (التاكسى الأبيض) ويتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذا لإجراءات القانونية ضده.

كما شدد محافظة القاهرة على أن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقا لمعدلات الزيادة في الوقود، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية امن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعي بمواقف السر فيسو الأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلاني على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة .