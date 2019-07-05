أخبار مصر | لأهالي القاهرة.. كيف تبلغ عن السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأهالي القاهرة.. كيف تبلغ عن السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غرفة عمليات المحافظة بحضور السكرتير العام ورئيس هيئة النقل العام ومدير مواقف الأقاليم والسرفيس وقيادات المرور، حيث تم التأكيد على التزام سائقي سيارات السر فيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة 15 %.

كما تم التأكيد على تطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة (التاكسى الأبيض) ويتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذا لإجراءات القانونية ضده.

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وأكد محافظة القاهرة بأن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقا لمعدلات الزيادة في الوقود، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية امن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعي بمواقف السر فيسو الأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلاني على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة .

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن مخالفات وعدم الالتزام التعريفة الجديدة من خلال غرفة عمليات المحافظة 23912136- 23907147، مؤكداَ على عدم التهاون مع اى شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فوراَ ضد المخالفين.

وأشار المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات جميع أجهزة المحافظة وكافة الوزارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اى شكاوى .