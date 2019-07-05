شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة «ووهان للتكنولوجيا» الصينية يتفقد كليات جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، برئاسة الدكتور وانج فاچو، نائب رئيس الجامعة، خلال زيارة الوفد عدد من كليات الجامعة، حيث تفقد المنشآت والمعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات والاطلاع على البرامج وطبيعة الدراسة بها.

وقال «السعيد» إن الوفد زار المشروعات الإنتاجية والمزارع التعليمية والسمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر، والمعمل المركزي والمزارع والمتاحف التعليمية بكلية الطب البيطري، كما تفقد الورش الهندسية والمعامل ومحطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها، وأيضا تفقد الوفد الصينى كلية التجارة وقاعات الدراسة بها.

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من ناحية أخرى، قام الوفد الصيني يرافقهم الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، بتفقد منشآت جامعة بنها الجديدة بمدينة العبور، وأشاد الوفد بما شاهده على الطبيعة من منشآت العبور الجديدة والتي صممت بأحدث التصميمات الهندسية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قد استقبل، الخميس، وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا في مكتبه، بحضور الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء كليات الهندسة بشبرا والحاسبات والمعلومات والهندسة ببنها ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا لبحث سبل التعاون المشترك وإنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين.

وضم الوفد الصيني الدكتور شيونج شينجوا عميد كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا بجامعة ووهان، والدكتور ووبن عميد كلية الهندسة الميدانية، والدكتور سون ياچونج عميد كلية الهندسة الميكانيكية والإلكترونية، والدكتور واي لونج عميد كلية الاقتصاد، ولي لي، نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة.