شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التعريفة الجديدة لنقل الركاب بالوادي الجديد (تعرف على الزيادة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم الجمعة.

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وتابع المحافظ مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة، مشددا على ضرورة التصدي لأي زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة.

كما جرى رفع حالة الاستعداد لمتابعة تنفيذ التعريفة في كافة المراكز والقرى.

وأكد معتمد عبدالمعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15 % على النقل خارج ودخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.