شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة أسعار الوقود.. تعريفة الركوب الجديدة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأكد «غراب» على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع ابتزاز المواطنين ولضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

وقال المحافظ: «لن أترك المواطن فريسة أمام جشع ضعاف النفوس من السائقين غير الملتزمين»، مشداً على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة.