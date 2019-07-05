شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بالاتفاق حول تشكيل المجلس السيادى وحكومة مدنية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرب جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالإعلان عن اتفاق الأشقاء في السودان على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.
وأشار البيان إلى أن مصر تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معربةً عن دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.
وتشدّد مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربياً وأفريقياً ودولياً.
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