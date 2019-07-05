شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلتين بحريتين.. "راموس" فى رحلة صيد بشواطئ الغردقة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق سيرجو راموس قائد منتخب ريال مدريد الأسبانى، اليوم الجمعة، فى رحلة صيد بشواطئ بمدينة الغردقة، يأتى ذلك بعد قيامه برحلتين بشواطئ ابو منقار ومجاويش.

واصطاد راموس سمكة ضخمة تظهر فى صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عبر الصفحات التابعة لمعجبية.

وقال مصدر أن راموس حدد له برنامج رحلة صيد اليوم بالغردقة بصحبة البعض من أفراد عائلته بالقرب من جزيرة الجفتون الكبير.

وكان نشر راموس صور له مع زوجته وأفراد عائلته خلال رحلة بحرية له بشواطئ جزيرة أبو منقار، واستمتع راموس وعائلته بالسباحة بشواطئ ابو منقار.

وكان وصل قائد ريال مدريد وأسرته مساء الثلاثاء الماضى لقضاء إجازته بالغردقة بصحبة عائلته، ومن المقرر أن يغادر الأحد المقبل.

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راموس يمارس هواية الصيد



راموس واسرته بالغردقة



راموس واسرته بالغردقة



راموس بالغردقة



راموس واسرته بالغردقة



راموس واسرته بالغردقة